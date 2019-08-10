2019/08/10 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى المبارك جنوب كركوك، فيما دمرت مضافات وانفاق للتنظيم الإرهابي.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن قوة "مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في العيد جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في العيد جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).