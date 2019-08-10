الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف جنوب كركوك

2019/08/10 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد احبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، مخططا لداعش الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، فيما دمرت مضافات وانفاق للتنظيم الإرهابي.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان تلقته /المعلومة/، إن قوة “مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية […]

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