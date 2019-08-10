طلعت رضوان - تاريخ الملكة الأمازيعية المسكوت عنه

2019/08/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان فى كتب المؤرخين حقائق تتعمّـد الثقافة المصرية (والعربية) السائدة تجاهلها والتعتيم عليها..وذلك بعدم ذكرها لافى الكتب المدرسية..ولافى مناهج التعليم الجامعى..ولافى برامج الإعلام..ومن أمثلة ذلك عدم ذكراسم الملكة الأمازيغية (ديهيا) التى تـمّ تتويجها عام680م..وكانت مشهورة بلقب (كاهنة البربر)..وحكمتْ شمال أفريقيا حوالى35سنة..وتــُـشكل مملكتها المعروفة فى العصرالحيث (بعض بلاد المغرب العربى- وفق ال......

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