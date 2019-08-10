حامد الحمداني - دراسة عن الحرب العراقية الإيرانية/ القسم الثاني 2/3

2019/08/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني دراسة عن الحرب العراقية الإيرانية القسم الثانيحامد الحمداني 10/8/2019 أولاً: إيران تستعيد قدراتها، وتشن الهجوم المعاكس: في أواسط عام 1982، استطاع النظام الإيراني احتواء هجوم الجيش العراقي، وتوغله في عمق الأراضي الإيرانية، وإعداد العدة للقيام بالهجوم المعاك......

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