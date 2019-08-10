2019/08/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC انتقد تحالف سائرون، السبت، خيارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يتعلق بالمفتشين العموميين، مبينة ان تلك القرارات تحمل في طياتها محاصصة وتوافقات حزبية تنخر جسد الدولة.وقال المتحدث باسم التحالف حمد الله الركابي في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه : “بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون :اختيارات عبد المهدي “غريبة” و” مستهجنة” و”مخيبة للامال” المركز الخبري الوطني.

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