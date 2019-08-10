2019/08/10 | 22:57

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احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين في العيد جنوب كركوك

احبطت قوات الحشد الشعبي، السبت، مخططا لداعش الإرهابي لاستهداف

المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى المبارك جنوب كركوك،

فيما دمرت مضافات وانفاق له.

وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان،

إن" قوة مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة

في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية

تفيد بوجود تحركات إرهابية لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي

المرابطة في قرى ناحية الرشاد"، مبينا أن " العملية اسفرت عن تدمير

مضافات وانفاق لداعش الإرهابي".

وأضاف الشغانبي، ان "العملية تأتي ضمن العمليات التي يجريها اللواء

بحثا عن مجاميع إرهابية تتواجد في القصبات وجبال حمرين القريبة

لناحية الرشاد والرياض في محافظة كركوك".

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