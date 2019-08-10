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الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط لهجوم "إرهابي" على كركوك في العيد


الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط لهجوم
2019/08/10 | 22:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تدمير مضافات وانفاق

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