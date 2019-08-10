نصيف: انتقادات البعض للمرجعية وقحة وتعدي على مقامها

2019/08/10 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الاحد، ان انتقادات البعض للمرجعية وقحة وتعدي على مقامها حيث ان التغريدات المنتقدة للمرجعية تعد محاولة للذهاب بالدولة الى ما فوق المدنية.وقالت نصيف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “خطاب المرجعية بمثابة جرس انذار اخير، والكتل السياسية ليست بمنأى من انتقادات المرجعية”.واضافت ان “انتقادات […]

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