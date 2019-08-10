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شاهد بالفيديو.. الديار المقدسة | شاهد.. اكثرمن مليوني حاج على صعيد عرفة


شاهد بالفيديو.. الديار المقدسة | شاهد.. اكثرمن مليوني حاج على صعيد عرفة
2019/08/10 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: EBIL3ffcbq8

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