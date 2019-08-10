2019/08/10 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف السعودي الإماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن ويؤكد أنه سيستخدم القوة ضد من يخالف ذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 23:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف السعودي الإماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن ويؤكد أنه سيستخدم القوة ضد من يخالف ذلك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف السعودي الإماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن ويؤكد أنه سيستخدم القوة ضد من يخالف ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).