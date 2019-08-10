اعتقال عصابة تحتال على المواطنين بصفة

2019/08/10 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال عصابة تحتال على المواطنين عبر انتحال صفة "منظمة إنسانية"، في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان، إن "مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على (عصابة) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائهم بأنهم منظمة إنسانية".وأضاف معن أن "العصابة طبعت كارتات باسم إحدى منظمات الأيتام لغرض جمع الأموال من المواطنين"، لافتا إلى "التحقيق معهم واعترافهم صراحة بما ذكر أعلاه".وأكد المسؤول الأمني العراقي أنه سيتم تقديم أفراد العصابة إلى المحاكمة.

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