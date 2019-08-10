سائرون: اختيار عبد المهدي لمرشحي الدرجات الخاصة “غريبة ومستهجنة”

2019/08/10 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

هدد

تحالف سائرون، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ إجراءات دستورية

لتصحيح المسارات الخاطئة للحكومة، معتبرا اختيار عبد المهدي لمرشحي الدرجات الخاصة

“غريبة ومستهجنة”.

وقال

المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمد الله الركابي، في بيان تلقت

“الغد برس” نسخة منه، انه “بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على تشكيل

الحكومة كنا نأمل من رئيس مجلس الوزراء ان يستثمر الدعم والإسناد الكبيرين الذي

حضيت به حكومته ويذهب باتجاه الشخصيات الكفوءة والمستقلة لشغل الدرجات الخاصة

ومناصب المفتشين العموميين”.

واضاف

“ولكننا فوجئنا باختياراته الغريبة والمستهجنة بهذا الخصوص مما يعد تراجعا

مخيبا للامال وعودة غير محمودة الى دائرة التحاصص والتوافقات الحزبية التي ما فتئت

تنخر في جسد الدولة وتقف عائقا بوجه الإصلاح”.

وتابع

“اننا في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لهذه الطريقة في ادارة الملفات المهمة

نؤكد على ضرورة مراجعة رئيس مجلس الوزراء لهذه القرارات التي نعتقد انها جاءت

نتاجا لضغوطات الكتل والأحزاب المستفيدة من سياسة المحاصصة المقيتة سعيا للتستر

على ملفات الفساد وتقويض الجهود الوطنية المبذولة من اجل الاصلاح وبناء دولة

مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالعراق وانتشاله من قبضة الفاسدين وإيصاله الى

المستوى الذي يتناسب وتاريخه وحضارته العريقة”.

وختم

الركابي بالقول ان “تحالف سائرون لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الدستورية من

اجل تصحيح المسارات الخاطئة والإجراءات المفتقرة الى مقومات العمل الحكومي الناجح

والتي ستقوض بالتاكيد برنامجنا الهادف الى الاصلاح والقضاء على الفساد ومحاسبة

الفاسدين “.

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