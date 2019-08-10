مصطفى حنون: ظروف خاصة أجبرتني للاعتذار لنادي زاخو

2019/08/10 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عمار عبدول كشف مهاجم فريق زاخو السابق لكرة القدم، مصطفى حنون، أنه اعتذاره عن تكملة المشوار مع أبناء الخابور جاء لأسباب خاصة. وذكر حسن في حديثة صحفي، أنه وقع على عقد تجديد مع إدارة نادي زاخو في وقت سابق لخوض موسم جديد مع الفريق بعد أن تأهله رفقته إلى الدوري الممتاز.

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