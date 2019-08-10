هاري كين يقهر أستون فيلا.. بثنائية متأخرة

2019/08/10 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز هاري كين ثنائية متأخرة ليقود توتنهام هوتسبير لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد إلى فوز 3-1 في أولى مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.وفاجأ أستون فيلا، العائد إلى دوري الأضواء بعد 3 مواسم في الدرجة الثانية، أصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة عندما هز جون مكغين الشباك في المحاولة الهجومية الأولى للضيوف.وبدا أن فريق المدرب دين سميث سيضع بصمته في العودة للأضواء بفوز مهم، حيث حافظ الفريق على تقدمه حتى الدقيقة 73.

وتحسن أداء توتنهام عقب الاستراحة حيث هز تانجاي ندومبلي، صاحب الصفقة القياسية للنادي، الشباك وحطم مقاومة أستون فيلا عندما أطلق تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

ووضع القائد كين توتنهام في المقدمة في الدقيقة 86 بعد خطأ من جاك غريليش، قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأخيرة.

واحتفل توتنهام بانتصاره الأول على ملعبه منذ 8 مواسم باقتناص 3 نقاط صعبة.

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