2019/08/10 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف السعودي الإماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتباراً من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 23:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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