اعتقال ثلاثة دواعش في الحويجة

2019/08/10 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة "دواعش" في الحويجة.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية، لكونهم يعملون ضمن عصابات داعش الارهابي فيما يسمى قاطع قضاء الحويجة".واضافت انه "تم القاء القبض عليهم وفقاً لمعلومات دقيقة في قرية قوشقاية والقرى القريبة منها بكركوك"، مشيرة الى انه "تم إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية".

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