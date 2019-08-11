شادي الشماوي - رسالة مفتوحة إلى الحزب الشيوعي الفليبيني من هيئة الحركة الأمميّة الثوريّة

2019/08/11 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي مقتطف 1 من الفصل الثالث من كتاب " حرب الشعب الماوية في الفليبين "الماويّة : نظريّة و ممارسة - عدد 34 / أفريل 2019 - شادي الشماوي( الكتاب بأكمله متوفّر للتنزيل – نسخة بي دي أف – من مكتبة الحوار المتمدّن )مقدّمة للمترجم : على صعيد الحركة الشيوعيّة العالمية ، كان و لا يزال الحزب الشيوعي الفليبيني معروفا نسبيّا خاصة و أنّه سنة 2001 ، شكّل بمعيّة جملة من الأحزاب و المنظّمات منظّمة عالم......

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