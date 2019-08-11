2019/08/11 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 603 ، 8 جويلية 2019https://revcom.us/a/603/we-will-NOT-obey-orders-of-fascist-trump-regime-en.htmlإلى جانب من تقفون ؟ إلى جانب الإمبريالية الأمريكية المهيمنة على و السافكة لدماء شعوب أمريكا الوسطى و المكسيك و قسم كبير من العالم ؟ أم إلى جانب المها......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شادي الشماوي - لن نُطيع أوامر ترامب الفاشي ! - منظّمة الشيوعيين الثوريين ، المكسيك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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