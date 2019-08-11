إبراهيم جركس - النظام العقائدي النصيري: {مفهوم الإله ج2}

2019/08/11 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس إنّ مفهوم الظهورات السبعة للإله موجود أيضاً في النظام العقائدي الدرزي.واستناداً لمعتقدات الدروز، ظهر حمزة بن علي، مؤسس العقيدة الدرزية، سبع مرات في هذا العالم بصورة بشرية.ويتضمّن كرّاس التعاليم الدرزية السؤال التالي: كم مرةً ظهر حمزة، وما هي أسماؤه؟.الجواب: ظهر سبع مرات، من آدم إلى النبي محمد.ثمّ يتمّ سرد الأسماء التي ظهر بها حمزة في كل فترة من الفترات السبعة[ 1].أمّا سلفستر دي ساس فيشكّك في ......

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