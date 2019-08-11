2019/08/11 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وزارة الداخلية اليوم السبت، بان مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل القت القبض على شخص ينتحل صفة ضباط برتبة لواء ركن جنوب المحافظة.وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان مفارز من مركز شرطة الطليعة بناحية القاسم القت القبض على متهم وهو من المحكوم عليهم غيابياً لـ 3 سنوات وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، ومطلوب ايضاً لعدة جهات تحقيقية وقضائية.

واضاف البيان ان المتهم تم تسليمه الى الجهة المختصة لإتخاذ مايلزم بحقه من الإجراءات القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تلقي القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تلقي القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).