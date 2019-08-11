2019/08/11 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن تمكن مفارز الشرطة النهرية في منطقة الحسينية شمالي المدينة من انقاذ شاب بعد انقلاب دراجته الستوته داخل النهر.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” إن “مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة حول انقلاب دراجة نوع ستوتة يستقلها شاب بمقتبل العمر في نهر الحسينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجدة النهرية في كربلاء تنقذ شابا بعد انقلاب دراجته في النهر وكالة خطوة برس.

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