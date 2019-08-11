باطلاق نار.. اصابة شرطيين بنقطة مرابطة امنية في ديالى

2019/08/11 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، امس السبت، بان شرطيين اثنين اصيبا بجروح باطلاق نار على نقطة امنية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في

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