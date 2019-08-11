الحشد: احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين بأيام العيد في كركوك

2019/08/11 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

احبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى جنوب كركوك .

وذكر آمر اللواء

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