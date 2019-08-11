2019/08/11 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ممثلو سماحة المرجع آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله بزيارة مدرسة الإمام الحسين عليه السلام الذي يديرها الشيخ إبراهيم داد بجان في حي سانجابا وأرض المدرسة مهداة لأحد الإخوة المسيحيين في المنطقة ليعلم الأولاد فيها أمور دينهم ، ويبلغ عدد الطلاب في المدرسة 45 طالب”.وقال ممثل المرجع اليعقوبي الشيخ حسام البيجاوي بأن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع “اليعقوبي” يدعو الى بناء الإنسان الكامل وتكريمه النعيم نيوز.

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