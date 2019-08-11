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شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الحكومة بمواجهة اسئلة المرجعية .. بدون ترك ولا خيارات 2019/8/10


شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الحكومة بمواجهة اسئلة المرجعية .. بدون ترك ولا خيارات 2019/8/10
2019/08/11 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Psv12H4ovXs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الحكومة بمواجهة اسئلة المرجعية .. بدون ترك ولا خيارات 2019/8/10) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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