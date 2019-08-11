البحرين يفوز على الكويت وينتظر النهائي في كربلاء

2019/08/11 | 00:37

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بغداد اليوم - بغداد

اجتاز المنتخب البحريني بكرة القدم اليوم الاحد، نظيره الكويتي بنتيجة 1- صفر نقلته الى المباراة الن...





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