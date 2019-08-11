البحرين تهزم الكويت وتتصدر المجموعة الثانية لغرب آسيا

2019/08/11 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن المنتخب البحريني لكرة القدم من الفوز على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا، المقامة في العراق حالياً.

وسجل هدف الفوز الثمين لمنتخب البحرين اللاعب اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب البحريني للمباراة النهائية للبطولة، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، فيما غادر المنتخب الكويتي المنافسات بعد جمعه أربع نقاط فقط.

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