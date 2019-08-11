2019/08/11 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w20VscBnId4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو حجاج بيت الله الحرام من المثنى يدعون الباري عزه وجل ان يحفظ العراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو حجاج بيت الله الحرام من المثنى يدعون الباري عزه وجل ان يحفظ العراق والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).