الاسبوع القادم، ولاية المانية تبدأ استقبال الناجيات الايزيديات

2019/08/11 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة كجزء من برنامج حكومي خاص بالناجيين الايزيديين من تنظيم داعش الإرهابي، سيتم استقبال 8 ناجيين من العراق في ولايو براندنبورغ الألمانية الأسبوع المقبل وهذا حسب ما قاله رئيس مستشاري ولاية بوتسدام، وزير الدولة مارتن غورهولت يوم السبت 10.08.2019 ونقلت محطة RBB 24 المحلية كلامه.تعرض أفراد المجتمع الأيزيدي الى جرائم إبادة …

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