2019/08/11 | 00:49

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سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس المنتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 142 مليون دولار، ثنائية لفريقه ليخرج فائزا على يوفنتوس الإيطالي 2-1

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