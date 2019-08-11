السعودية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عدن

2019/08/11 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعت المملكة العربية السعودية، مساء امس السبت، الحكومة اليمنية المستقيلة وجميع أطراف الأزمة في مدينة عدن إلى اجتماع عاجل.

وقال

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