البحرين تجتاز الكويت وتصل الى نهائي بطولة غرب اسيا

2019/08/11 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاز المنتخب البحريني بكرة القدم اليوم الاحد، نظيره الكويتي بنتيجة 1- صفر نقلته الى المباراة النهائية للبطولة، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا.الشوط الاول بدأ مشدودا بسبب حساسية اللقاء حيث نتيجتها هي من تحدد بطل المجموعة الى المباراة النهائية، فلعب الفريقان بالقوة والسرعة ونقل الكرة الى ساحة لعب الطرفين مع افضلية للبحرين في التحكم بالكرة والحيازة ونقل الكرة الى ساحة لعب الكويت والضغط على خط الدفاع الذي كان من جانب الكويت محكما، وجاءت الفرصة الفعلية الاولى للبحرين برأسية اسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 15،مرت بجوار القائم الايمن، فيما كانت الهجمة الخطرة الاولى للكويت في الدقيقة 22بواسطة فيصل سعد، وفشل اسماعيل عبد اللطيف في تحقيق التقدم للبحرين عند الدقيقة 23 وهو بحالة انفراد مع الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور، شتتها مدافع الكويت الهاجري، وواصل الفريقان الهجمات والفرص المتقابلة واختتمها الكويتي فيصل عجب عند الدقيقة 44 حيث لم يوفق في التعامل مع حالة انفراد مع الحارس البحريني حمد الدوسري لينتهي الشوط الاول سلبيا في النتيجة.

الشوط الثاني كان اكثر حماسا، مع افضلية في الفرص المتاحة للبحرين تناوب على اهدارها سامي الحسيني واسماعيل عبد اللطيف، ومازاد من قلق البحرين هو مرور الوقت حيث ان التعادل لايكون بصالحه، فيما زاد الكويت من احكامه الدفاعي للمحافظة على نتيجة التعادل والتي ستنقله الى المباراة النهائية، حتى جاءت لحظة الحسم البحرينية بهدف التقدم في الدقيقية 80 بواسطة اسماعيل عبد اللطيف بعد ان اهدر نفس اللاعب فرص عدة، واستمر البحرين بالضغط على المرمى الكويتي لتأمين النتيجة الا اللقاء استمر حتى نهايته بالهدف البحريني الوحيد.

وبهذا الفوز تصدر البحرين فرق المجموعة الاولى بـ 7 نقاط، يليه الكويت 4نقاط، والاردن ثالثا بفارق الاهداف، واخيرا السعودية بنقطة وحيدة، ليلتقي البحرين صاحب الصدارة، العراق او اليمن في المباراة النهائية الاربعاء المقبل في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب كربلاء.

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