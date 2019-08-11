انتشال جثة شخص قضى غرقاً وسط كربلاء

2019/08/11 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، السبت، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة شخص قضى غرقا بنهر الحسينية وسط كربلاء.وقال المصدر في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "فرق الدفاع المدني في كربلاء انتشلت جثة أحد المواطنين بعد غرقه في نهر الحسينية قرب فندق البارون بمركز المحافظة".

واضاف المصدر، أن "المفارز في مركز باب بغداد قامت بتشكيل فريق للبحث والتقصي عن مكان الشخص الغريق وبعد جهد كبير وعمل متواصل تم العثور على الجثة وسحبها واخراجها من داخل الماء وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".

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