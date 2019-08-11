2019/08/11 | 01:01

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قيادة عمليات الفرات الاوسط وشرطة النجف تعلنان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد سيدنا مسلم بن عقيل عليه السلام

الاحد

11

أب

2019 :

12:37 am

20

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن نجاح الخطة الامنية الخاصة

بمناسبة استشهاد سفير الامام الحسين عليه السلام دون حدوث اي خرق امني

وتوفير الحماية للزوار وقالت المديرية " ان الخطة الامنية التي اشرف عليها ميدانيا

قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمدواي وقائد شرطة

النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ، قد اتسمت بالمرونة العالية

والانسيابية للعجلات والزائرين ومواكب العزاء التي توافدت الى

مسجد الكوفة المعظم ومرقد مسلم بن عقيل عليه السلام ومرقد الصحابي

الجليل هاني وقد لاقت الخطة نجاحا كبيرا، فلم يسجل أي خرق أمني في

عموم المحافظة " .واضافت "كانت جميع الطرق مؤمنة بالكامل وتم توفير الحماية اللازمة

لجميع المواكب والزائرين " . وبينت "ان الالاف من الاجهزة الامنية من مختلف التشكيلات قدموا

خدماتهم ليلاً ونهارا لحماية المعزين والزائرين الوافدين من داخل

وخارج العراق على مدى ثلاثة أيام متتالية " .وأكدت " ان قائد عمليات الفرات الاوسط وجه شكره لقائد شرطة

النجف العميد فائق فليح الفتلاوي تقديرا لجهوده في نجاح الخطة الامنية

ومتابعته الميدانية والى جميع الاجهزة الامنية وجميع التشكيلات

الأمنية لدورهم المتميز وجميع المسؤلين والدوائر الساندة التي

ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والى العتبة العلوية المقدسة

وامانة مسجد الكوفة المعظم ووسائل الإعلام كافة ودوائر الدولة

كافة وجميع المواطنين من أبناء المحافظة الذين تعاونوا مع الأجهزة

الأمنية " .

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