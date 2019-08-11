اشتباك بعد لقاء الكويت والبحرين في اربيل

2019/08/11 | 01:07

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بغداد اليوم - اربيل

كشف مصدر من داخل ملعب فرانسوا حريري اليوم الاحد، عن حالة الاشتباك التي حدثت بين اداري من منتخب البحريني ولاعبي الفريق الكويتي بعد لقاء الجولة الاخيرة لفرق المجموعة الثانية في اربيل ، وتأهل البحرين الى المباراة النهاية ببطولة غرب آسيا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" احد اعضاء الوفد البحريني والذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب فرانسوا حريري باربيل ، وبعد انتهاء اللقاء بفوز البحرين، نزل البحريني من المدرجات للاحتفال مع الفريق، لكنه تلقى وهو يحتفل كلام بذيء من اداري الفريق الكويتي، فرد عليه بالسب والشتيمة".

واضاف" وبعد وصول ردة فعل الاداري البحريني الى اسماع اللاعبين الكويتين، اشتبك الكويتيون مع البحريني بالايدي لتتدخل قوة امن الملعب وفض النزاع من دون اضرار جسدية".

يشار الى ان البحرين كان قد فاز في اللقاء بهدف وحيد، لينتقل الى المباراة النهائية في البطولة والتي تقام الاربعاء بين البحرين من جهة والعراق او اليمن من الطرف الثاني.

بغداد اليوم - بغداد

اجتاز المنتخب البحريني بكرة القدم اليوم الاحد، نظيره الكويتي بنتيجة 1- صفر نقلته الى المباراة النهائية للبطولة، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لفرق المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا.

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بغداد اليوم - بغداد

يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي وحداته التدريبية اليومية على ملعب البرج في جامعة بغداد تحضيراً للدخول بمعترك بطولة الاندية العربية للابطال (كاس محمد السادس) والتي سيواجه فيها فريق الكويت الكويتي في يوم 28 من شهر أب ا

بغداد اليوم- بغداد

ودع منتخب السعودية بكرة القدم، اليوم السبت، بطولة غرب اسيا بخسارة من الاردن ومن دون تحقيق اي انتصار، في لقاء جرى على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لمجموعة اربيل .

الشوط الاول كان رتيبا ولم يرتقي حتى لل

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