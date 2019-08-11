2019/08/11 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي وائل عبد اللطيف سعيد ياسين 10- 8 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZeJZQ8FilGQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي وائل عبد اللطيف سعيد ياسين 10- 8 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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