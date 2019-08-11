2019/08/11 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجدت دراسة جديدة أن حركات معينة للعين قد تتعرض للضرر عندما لا يحصل الفرد على قدر كاف من النوم.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطر جديد يهدد من يحرم نفسه من النوم الكافي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطر جديد يهدد من يحرم نفسه من النوم الكافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).