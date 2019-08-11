زعيم كوريا الشمالية يتابع تجربة

2019/08/11 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تابع أمس السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.

وقالت

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