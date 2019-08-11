2019/08/11 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى نتائج المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، الهادفة إلى تطهير محافظتي ديالى ونينوى من فلول تنظيم "داعش" الإره...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بمحافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بمحافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).