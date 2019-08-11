منتخب البحرين يتأهل إلى نهائي

2019/08/11 | 01:51

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خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بفوز ثمين على حساب الكويت ١-صفر في اربيل ، في

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