”ناسا“ تكتشف أسرة تعيش على كوكب المريخ!!!

2019/08/11 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عثرت مركبة ”كيوريوسيتي روفر“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، على ”أنثى شبيهة بالإنسان“ تجلس على سطح كوكب المريخ.

وقال المدوّن

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