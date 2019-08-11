العيد الأسوأ على النازحين بالعراق والقادم مجهول

2019/08/11 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا غريب أن تتوالى الأعياد على نازحي المخيمات دون أي حلول جذرية لانتشالهم من مزرية الحال ووضع جدولة لإرجاعهم إلى مناطقهم التي

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