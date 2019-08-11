لا مؤشرات لانتهاء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

2019/08/11 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية إن وضع حد للحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين يبدو أنه بات أمرا غير

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