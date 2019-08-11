الهند وباكستان وكشمير.. حنين إلى الحرب؟

2019/08/11 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى أقل من نصف عام على اشتباكات جوية بين الهند وباكستان فوق منطقة كشمير، وما تلا ذلك من تهدئة، فإذا بالهند تخرج،

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