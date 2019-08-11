الشرطة الاتحادية تلقي القبض على احد المحكومين غيابيآ في قضية مخدرات

2019/08/11 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٠ وردت معلومات الى الفوج الاول اللواء الثالث التابع الى الفرقة الاولى الشرطة الاتحادية عن تواجد احد المتهمين المحكومين غيابياً في قضيه مخدرات، تم تشكيل فريق عمل بأشتراك استخبارات الفرقة وتم جمع المعلومات عن المتهم ( س/ ع / م / ع) تولد ١٩٩٠، تبين انه يسكن منطقة المشتل محله ٧٣١ حيث انه محكوم عليه بالحكم الغيابي المؤبد من قبل محكمه جنايات كربلاء وفرض غرامه ماليه ثلاثون مليون دينار عراقي وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات.على الفور تم تطويق المكان والقاء القبض على المتهم اعلاه وكان بحوزته اسلحه محوره وتم تسليمة مع المضبوطات اصولياً الى جهة الاختصاص.

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