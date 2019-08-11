2019/08/11 | 04:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 78 مليون عبوة ووجبة غذائية صُعّدت للحجاج في يوم عرفة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية نجاح الخطة التموينية في مشعر عرفات خلال موسم حج هذا العام، حيث تم تصعيد أكثر من 78 مليون وجبة غذائية وعبوة.وشهد مشعر عرفات وفرة في السلع والمواد التموينية من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة والألبان والعصائر والمرطبات المبردة وغيرها من المواد التي لبت احتياجات ضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت على دخول (1,393) شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.وتابعت الفرق الميدانية دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت للحجاج في مشعر عرفات (5.5) ملايين وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من (28) مليون عبوة مياه مبردة و (27.7) مليون عبوة من الألبان والعصائر، و(16.8) مليون رغيف خبز ومعجنات بالإضافة إلى (320) ألف قالب ثلج.

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