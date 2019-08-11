اعتقال ثلاثة إرهابيين في كركوك

2019/08/11 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

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