ترکیا تعلن قتل مسلحين اثنين على شمال العراق

2019/08/11 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، مقتل مسلحين اثنين من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارة جوية نفذتها القوات التركية بشما...

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