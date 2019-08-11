الملك سلمان يصل منى للإشراف على راحة الحجاج

2019/08/11 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك سلمان يصل منى للإشراف على راحة الحجاجوصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

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