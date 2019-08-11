القاهرة..مباحثات بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستورية

2019/08/11 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة..مباحثات بين فرقاء السودان قبيل توقيع الدستوريةقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية، محمد زكريا، إن مباحثات تمت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ورؤساء الحركات المسلحة في الجبهة السودانية بغية التوصل لاتفاق بينها وبين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري قبيل التوقيع النهائي المرتقب علي الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.ويضم وفد الجبهة الثورية الموجود حاليا بالقاهرة كلا من منى اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ، و دكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ودكتور الهادي ادريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها مالك عقار ويرافقه القائد ياسر عرمان.وكان وفد من قوي الحرية والتغيير قد وصل إلي القاهرة ويضم عددا من القيادات أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ومدني عباس ووجدي صالح من قادة قوي الحرية والتغيير، إضافة إلى على السنهوري من كتلة الإجماع الوطني، لبحث امكانية الوصول إلي اتفاق بين الفرقاء السودانيين.

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